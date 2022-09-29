騰雲(6870)加速軟體產業國際化拓展腳步，啟動「AI探險領航家」計畫，期待培育出AI跨領域商業通才，以騰雲集團化的資源，提供新鮮人「全局觀點」，透過集團策略規畫、集團產品暨專案管理、子公司營運管理與商務拓展四大模塊的系統化訓練，鎖定具跨域學習潛力及國際移動能力人才，成為海外拓展的生力軍。

國發會「110~112年重點產業人才供需調查及推估報告」中指出，人工智慧應用服務為人才需求最迫切TOP3之一，重點產業所需人才的職缺項目中，與數位發展相關職缺更占比過半，產業對於數位與AI人才需求強勁。曾任外商銀行儲備幹部的騰雲策略長史美圻指出，人才是科技創新服務的基石，騰雲也積極投入資源、布局人才市場，本次引進外商的人才培育制度，從甄選流程開始即導入國際顧問公司採用的短個案（Mini case）面試流程，讓申請者以架構化的方式充分展現分析問題、解決問題及創新思考的能力。

騰雲董事長梁基文表示，集團自2021年登上興櫃之後，除了確立了資本化、集團化、國際化的三部策略，目前的首要任務是培育出具備集團全局觀點及國際移動能力的人才，增加集團跨部門、跨公司、跨國資源整合的量能，也從而建立AI產業生態系，強化騰雲的核心競爭力。因此，計畫入選者可以透過騰雲系統性化的訓練，全方面掌握數位轉型產業的市場，表現優異者更有機會前往騰雲的海外市場及分公司，參與集團營運及市場開發，成為具備全局觀點及國際視野的職場菁英，這次騰雲集團AI探險領航家計畫自即日起開放申請至10月7日為止。