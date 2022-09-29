莫德納(Moderna，NASDAQ：MRNA)宣布莫德納台灣股份有限公司正式成立，並由李宜真女士出任總經理。李宜真表示，台灣目前正逐步開放國境，很榮幸莫德納的次世代雙價疫苗可以幫助台灣對抗Omicron及未來的病毒株。除了我們在對抗Covid-19疫情上的重要投入外，也希望未來可以將應用mRNA技術於傳染疾病、免疫腫瘤、罕見疾病、心血管疾病與自體免疫等領域的創新療法帶來台灣。

李宜真女士將會負責台灣的業務，建立在地提供醫療協助與商業營運的多功能團隊。亞太地區是莫德納的商業發展不可或缺的區域，先前已經在日本、南韓以及澳洲成立子公司，並在今年2月宣布要擴張商業版圖到亞太區其他4個市場，包含台灣、新加坡、香港以及馬來西亞。

李宜真女士擁有逾20年國際藥廠經驗，在管理、行銷、商業策略、營運與銷售等多元角色，展現卓越的領導力。在加入莫德納之前，李宜真女士曾任安進台灣，及必治妥施寶貴台灣與新加坡的總經理。

莫德納資深副總裁、新興市場負責人Patrick Bergstedt表示，很開心能夠邀請到李宜真女士加入莫德納團隊，協助推廣mRNA的科學並創造醫療革新，促進全人類健康福祉。他指出，台灣以世界一流的健保體制，多樣化的產業人才、科學家與研究機構，以及各項生物科技創新能力舉世聞名。期望透過莫德納台灣的成立，為台灣民眾提供更多mRNA技術的健康方案，並開展與台灣醫療照護專家與學研機構的合作，幫助有效解決台灣面臨的醫療照護挑戰。

2022年9月台灣食藥署通過莫德納針對Omicron變異株的次世代雙價疫苗加強劑mRNA-1273.214的緊急使用授權，適用18歲以上族群追加接種以避免SARS-CoV-2病毒感染的Covid-19相關疾病。mRNA-1273.214是次世代雙價疫苗，內含有25μg的mRNA-1273以及25 μg 針對Omicron(BA.1)的候選疫苗。