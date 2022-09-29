一句溫暖的話能讓感情增溫，但是有些人不擅長使用言語示愛，卻會用愛意滿滿的行動來表達自己，《科技紫微網》運勢專欄指出，天蠍座、摩羯座、金牛座就是不愛說甜言蜜語、卻會用實際行動來證明是最好的示範，這是一件非常幸福的事情。

1.天蠍座

天蠍座是個反差很大的星座，有時候，他明明把喜怒哀樂都寫在臉上，從他的行為裡可以看到愛意，但是嘴巴絕對不把愛說出來，其實，天蠍座越愛你，就越沒有安全感，有時候甚至會用怪裡怪氣的方式來試探，試探他在你心裡的地位，如果只看天蠍座表面的冷言冷語，而錯過了他內心那顆炙熱的心在為你發燙的話，未免太可惜了。天蠍座喜歡一個人時，會有很強的自我佔有慾，表現出來的這就是我喜歡的人，就應該由我來守護，這樣的愛，真的非常幸福。

2.摩羯座

摩羯座一直都是心裡很悶燒但是的不折不扣的行動派，他喜歡一個人時，會糾結、會敏感、會矛盾，但全都不會表現出來，他們不把好聽的話掛在嘴上或臉上，因此很多人覺得跟摩羯座相處很尷尬。由於這種不善表達和靦腆很有可能讓另一半誤會，連摩羯自己都不知道該如何是好，有人開玩笑說，摩羯座像一座不通風的牆似的讓人摸不著，但這堵牆非常可靠，也非常溫暖，雖然他們不愛表達，缺乏情感上的你來我往，但他們卻是默默地行動，為人遮風擋雨。跟這樣的摩羯座在一起，真的會很安心。

3.金牛座

金牛座的愛有點像爸爸愛小孩的方式，跟你相處越久，話越少，但感情卻像土一樣越挖越深，有時候你問金牛愛不愛你，金牛可能會岔開話題、說反話，甚至表現出不耐煩的樣子，尤其當你跟金牛座吵架時，雖然你好好地跟他們溝通，他們卻都說不出一句話。明知道這樣會讓伴侶不舒服，他們還是像牛脾氣一樣倔強，如果你執著地要在金牛座的嘴裡找愛你的證據，那你應該會覺得很苦，不善言談的金牛座似乎對什麼事情都不太在意，但其實他們會默默地把所有事情都做好，甚至金牛都會為你提早準備起來，這樣的金牛，或許話很少，但愛卻很真，所以有身邊有金牛座的伴侶，要好好珍惜。