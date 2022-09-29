北約會員國土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）接受媒體採訪時批評美國在該國與希臘之間的緊張局勢升溫之際採取的傾斜立場，並指責華盛頓對北約盟國的不平等待遇，認為土國和希臘在北約的重要性根本無法相提並論，並強調美國「找不到像土耳其一樣的盟友。」

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）28日報導，他補充說：「我們對美國的期望是不要讓希臘參與錯誤的計算，也不允許美方操縱國際輿論。」，事實上，土耳其是北約的主要成員國（Host Nations, HNS），貢獻的資源、基礎設施、港埠設施和武器彈藥的主要會員國，遠較派遣國（Sending Nations, SN）盟國的責任和權重要大得多。

他譴責華盛頓最近決定解除對塞普勒斯人政府（Cypriot）的武器禁運，稱其「在內容和時間上都無法解釋。」他說，這一個舉措「一定會得到（土國）回應」，並承諾採取一切必要措施保護土耳其裔塞普勒斯人。

Now that the Biden admin has lifted the ban on selling US arms to Cyprus, America can help deter Russian & Turkish aggression in the EastMed by arming this vital partner with US-made weaponry, argue @AriCicurel and VADM Mark Fox (ret) in @TheHillOpinion. https://t.co/UjL4ZpwPw9 — JINSA (@jinsadc) September 28, 2022

談到烏克蘭戰爭，艾爾多安表示，他將於29與俄羅斯總統普丁談一談，他說：「烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）希望我們支持（烏國的立場）4個地區舉行的公投這一件事，並希望我們說服普丁。我打算明天與普丁詳細討論這些問題。」

他還補充說：「我希望他們不要舉行公投，而是我們可以一起通過外交解決這個問題，」

由於擔心可能發生核戰爭，艾爾多安表示，這種衝突的代價將會是「災難性的」。「這事連想都別想，更別提談了。通過外交解決這個問題將是最合適的一步，」他說。

而談到土耳其正在進行的反恐戰爭努力時，他呼籲美國和俄羅斯履行他們在 2019年協議中所做出的承諾，有關於從敘利亞北部消滅恐怖組織。

關於安卡拉要求承認北塞浦路斯土耳其共和國（TRNC），總統說：「如果聯合國安理會公平行事，我們將加快這一進程。」並敦促國際社會承認北塞浦路斯土耳其共和國，表示「這將為解決塞浦路斯問題開闢道路。」