存股族標的之一的合庫金(5880)，昨天獲外資買超個股第1名，單日買超9684張，投信和主力等也加入買超行列。合庫金旗下合庫銀28日再發行新臺幣25億元可持續發展債券，累計ESG債券發行量55億元，領先各公股銀行。合庫金上半年歸屬母公司稅後淨利90.25億元，每股稅後盈餘0.64元，受到金融資產評價未實現損失影響，淨值較去年底下滑至2065億元，每股淨值15.18元。而上半年整體金控獲利衰退原因，包括銀行金融資產未實現及兌換損失，財管手續費衰退與證券、人壽淨利減少所致。

合庫金控暨銀行董事長雷仲達表示，深化ESG作為且不斷精進已成為永續經營的DNA。合庫金控在董事會支持下，創公股同業首例，於110年正式成立「永續辦公室」，為集團擘劃永續策略藍圖，並劃分公司治理、客戶承諾、員工照護、環境永續、社會共融、永續金融等6個面向去執行，進以達成聯合國永續發展目標(SDGs)。

合庫金經理陳美足日前法說時表示，合庫金下半年將採取穩健策略，強化核心競爭力因應多變的市場，其中，提升盈餘具體策略從3大面向著手，包括祭出擴增國際聯貸及海外放款與收益、提高財務操作淨收益、以及加強懸帳整理等。

下半年全球升息持續，合庫金認為，升息對金融機構將是正面，合庫淨利差（NIM）在3月底已經觸底，但至7月底利差持續擴張向上，下半年可樂觀預估，預期利息收入將會優於上半年。