各國逐步解封，台灣也將開國門，不少民眾狂蒐便宜機票，對此，網紅空姐席亞拉表示，想找便宜的機票，可以鎖定周二、周三和周四出發的班機，另外，若想被從經濟艙免費升等為頭等艙，機票的座位可選最後一排，因為如果空服員要保持頭尾重量平衡，通常會移動最後一排的客人到頭等艙。

網紅空姐席亞拉（Cierra Mistt）近日在TikTok上發影片分享，若想找便宜的機票，可以找看看周二、周三或周四出發的機票，通常這幾天會比較便宜。除此之外，也建議大家在搜尋機票的時候啟用VPN，因為某些地區的機票就是比較便宜，舉例來說，如果你的所在地位於美國的話，機票通常都比較貴。

@cierra_mistt travel tips and tricks i’ve learned as a flight attendant (p. 7) 💙✈️ ♬ original sound - Cierra Mistt

席亞拉表示，想要從經濟艙免費升級為頭等艙，建議購買機票的時候，可選擇經濟艙最後一排的位置，因為如果為了讓飛機保持頭尾重量平衡，空服員很有可能會請部分乘客移動座位，而這時候通常都會選最後一排的人。不過，這還是要看運氣，並不是每次的航班都會調整位置。

影片吸引了20萬人狂讚，不少網友留言驚呼長知識了，「我和我未婚夫就曾坐在最後一排被升級到頭等艙」、「現在終於知道為什麼最後一排的位置總是滿的」、「可不可以出個VPN的教學」、「謝謝提供這些小訣竅」。