千呼萬喚終於等到了！歷經連續7場未開轟的洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)，終於在今日客場面對藍鳥的比賽中，擊出超前比數的2分全壘打，同時也是賈吉本季第61轟，追平了洋基隊史傳奇球星馬里斯(Roger Maris)在1961所創下的紀錄。

不願成為破紀錄的配角，在賈吉順離達標單季60轟後，每位投手面對他盡量能閃就閃，甚至昨日賈吉單場獲4次保送，始終無法將全壘打數向上推進，而今日賈吉擔綱洋基先發第1棒指定打擊，首打席仍獲得保送上壘，引來本壘後方少數洋基球迷噓聲以對。

61 years since 61.



Aaron Judge has written his name alongside Roger Maris in baseball's record books. pic.twitter.com/1V4Gums34C — New York Yankees (@Yankees) September 29, 2022

第2打席賈吉積極攻擊，瞄準藍鳥先發懷特(Mitch White)第2顆球做攻擊，只可惜這球見高不見遠，遭到右外野手接殺出局，4局上第3個打席，賈吉打出三壘滾地球遭刺殺，而此時懷特僅投3.2局就被換下場，這也讓賈吉找到突破口，7局上面對才剛接替登板的後援左投梅札(Tim Mayza)，雙方纏鬥7顆球後，梅札一顆跑到紅中的94.5英里沉球，遭到賈吉逮中擊出左外野方向全壘打，也是他本季第61轟，追平美聯睽違61年單季最多全壘打紀錄。

賈吉這發2分砲也成功打破雙方平手僵局，讓洋基取得5：3的2分領先，9局上條紋大軍錦上添花，貝德(Harrison Bader)敲出投手前滾地球，藍鳥投手辛柏(Adam Cimber)接球後傳本壘卻傳偏，洋基再拿下2分，最終以8：3擊敗藍鳥，洋基王牌投手寇爾(Gerrit Cole)6.1局失3分奪本季第13勝，而今日大主角賈吉4打數出現1支安打，就是追平紀錄的全壘打，另外打下2分打點、跑回2分，獲得1次保送。