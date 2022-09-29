國民黨大安／文山區市議員參選人楊植斗（左）、台北市前議員羅智強（右）。（資料照／陳怡誠攝）

開鍘周玉蔻民視節目《辣新聞》 NCC指「未落實事實查證」：開罰40萬

NCC昨（28）日對《辣新聞》開罰40萬，理由為媒體人周玉蔻去年12月立委補選時，猛攻顏清標家族，指稱一人拿10張身分證投票，NCC認為其未落實查證開罰40萬元。國民黨台北市前議員羅智強子弟兵楊植斗表示，這40萬堪稱「輕罰」，因為只要再拿個標案就能賺回來了，根本就沒差也不會痛。

楊植斗昨日在臉書發表《NCC，偷走了我們的民主》一文，內文指出，周玉蔻事件延燒，加上《鏡電視》相關錄音檔流出，逼得NCC不能再裝睡，只好勉為其難地開罰了一件「陳年舊案」。

楊植斗質疑，今天都快10月了，距離年底久合一大選不到2個月，而NCC此時才針對去年12月底的案件開罰，根本就是失職無能，若不是為了平息周玉蔻帶來的眾怒，這案不知道還要放在抽屜裡多久？

對此，楊植斗痛批，周玉蔻以及其它政論節目，沉醉在收視率中，用造謠來搏版面，翻出不實的往事污人清白，最後只要簡單道歉、輕罰40萬，「只要再拿個標案就賺回來了，有差嗎？會痛嗎？」

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楊植斗表示，NCC此舉形同「偷走我們的民主」，他呼籲在野黨也該動起來了，選前若無法給這些滿街造謠的人一些教訓，選民就只能依謠言投票，這樣的結果，是大家想看到的嗎？楊更直言，此事他「真的很憤怒」。