苗栗縣獅潭警義消人員在仙山搜尋墜落彭姓婦人，但已不幸死亡。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣獅潭警義消人員在仙山搜尋墜落死亡的彭姓婦人，以人力搬運下山。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣獅潭鄉仙山三角點，28日發生1名設籍竹南的55歲彭姓婦人到山區採藥，卻不慎失足摔落50公尺深的坡谷，婦人發生意外時，剛好被一對登山夫妻目擊，立即報案求救，獅潭消防分隊動員趕往山區搜救，找到彭婦時已經喪命。去年10月，相同地點就曾發生過1名台中醫師娘不慎墜落死亡事件，兩起不幸陳屍地點相距僅20米，令人不禁駭然。

據悉，獅潭仙山三角點，24日才發生一起女子登山不慎摔落30米山坡意外，幸好只受到輕微擦挫傷，28日再傳墜谷死亡意外，當地山區登爬安全問題，已引發外界關切，希望尋求改善方法。

28日下午約3時許，苗栗縣消防局勤務中心接獲來自台中的一對登山夫婦報案指稱，他們在攀爬至獅潭仙山三角點附近時，驚見有人墜落附近山坡，經過他們呼喊，對方毫無回應，獅潭消分隊據報動員8名警義消人員，攜帶繩索等工具趕往現場。

消防人員經架設繩索下切搜索，結果在墜落點50米深處山坡發現墜落婦人，但是婦人已經明顯死亡，消防隊員利用軟擔架包覆並採人力搬運下山，於傍晚17時30分左右到達仙山靈洞宮停車場，交由獅潭警方處理。

經警方調查，死者是設籍竹南鎮的55歲彭姓婦人，目前獨居在獅潭鄉，事發當天，婦人是獨自1人上山採藥，救難人員在疑似墜落點發現婦人的手機和拖鞋，在找到婦人後發現她身上有多處嚴重創傷，已無生命跡象，警方已通知家屬前來處理善後查。

獅潭鄉仙山屬台灣熱門小百岳之一，三角點海拔967公尺，屬破碎岩石地形，部分坡度陡峭、有幾段路線登山客須藉助攀繩通過，攀登難度中等。路線部分點上有志工架設繩索供山友拉繩攀爬，警消提醒登山不可單獨行動，還必須要有合適裝備，評估自我能力，以維護登山活動安全。