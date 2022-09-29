10月8日至10日國慶連假期間，林務局太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、藤枝、墾丁、雙流、知本、富源、池南等14處國家森林遊樂區，提供入園門票半票優惠。
林務局表示，提到森林的色彩，大家常聯想到綠色，但其實森林是自然萬物的多樣色彩所交織而成，臺灣每處國家森林遊樂區的四季美景都是由不同的森林系色票構成，大家不妨趁連假上山走走，觀察森林遊樂區裡的迷人色彩，由它們饒富趣味的俗名，感受自然萬物與人文視野交會的美妙。
10月8日至10日國慶連假期間，林務局太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、藤枝、墾丁、雙流、知本、富源、池南等14處國家森林遊樂區，提供入園門票半票優惠。
林務局表示，提到森林的色彩，大家常聯想到綠色，但其實森林是自然萬物的多樣色彩所交織而成，臺灣每處國家森林遊樂區的四季美景都是由不同的森林系色票構成，大家不妨趁連假上山走走，觀察森林遊樂區裡的迷人色彩，由它們饒富趣味的俗名，感受自然萬物與人文視野交會的美妙。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。