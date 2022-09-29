10月8日至10日國慶連假期間，14處國家森林遊樂區提供入園門票半票優惠。（林務局提供／林良齊台北傳真）
10月8日至10日國慶連假期間，14處國家森林遊樂區提供入園門票半票優惠。（林務局提供／林良齊台北傳真）

10月8日至10日國慶連假期間，林務局太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、藤枝、墾丁、雙流、知本、富源、池南等14處國家森林遊樂區，提供入園門票半票優惠。

林務局表示，提到森林的色彩，大家常聯想到綠色，但其實森林是自然萬物的多樣色彩所交織而成，臺灣每處國家森林遊樂區的四季美景都是由不同的森林系色票構成，大家不妨趁連假上山走走，觀察森林遊樂區裡的迷人色彩，由它們饒富趣味的俗名，感受自然萬物與人文視野交會的美妙。

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