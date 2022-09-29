新竹市天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」的戴銘銓8月30日遭槍手近距離連開10槍，專案小組近1個月的追查後，27日凌晨在宜蘭逮捕宋姓槍手及證人及共犯，警方查出宋嫌為天道盟北山會份子，但宋嫌矢口否認認犯案，還辯稱槍枝是撿到的，絕口不談案情，警方研判疑似牽涉黑幫利益，檢方訊後已向法院聲請羈押禁見獲准。

綽號「南寮國」的戴銘銓為天道盟太陽會新竹分會長，30日上午送小孩出門後，遭1名戴黑色頭套男子從門口近距離連開10槍，戴身中8槍，其中腹部3槍、右大腿3槍及左小腿2槍，送醫後已無大礙。槍手犯案後延西濱公路北上，警方在桃園大園航空城發現該車輛，但車輛疑似為消除跡證而焚毀。

案發後，警方與桃園、宜蘭、刑事局、新竹市刑大成立專案小組追查，因燒車處無監視器，槍手無攜帶手機，導致辦案一度陷入困難。警方追查後發現，作案用車輛是半年前購買的權利車，案發前2個月才上路，最終比對到接應者的手機，鎖定43歲宋姓男子可能涉案。

專案小組於26日深夜赴宜蘭一處鐵皮屋埋伏，27日凌晨5點攻堅，確認宋嫌在屋內，刑事局除暴隊先以破門器打開第1道鋁製鐵門，接著要破第2道木門時，宋嫌就自行開門走出。

據悉，宋嫌前一天有喝酒，警方攻堅前他正在睡覺，遭逮捕時面無表情，警方在現場一處茶几下方發現破損盒子，作案用手槍就在盒中，子彈則用紙張包覆，經刑事局帶回比對，初步判定手槍有殺傷力，至於是否為作案用手槍，後續仍待鑑定報告確認。

據了解，宋嫌與戴銘銓兩人皆有天道盟背景，但宋嫌並非太陽會成員，有關犯案動機宋嫌始終閉口不談，檢方複訊後向法官聲請羈押禁見獲准，至於本案為個人恩怨，或因利益糾紛買凶殺人，仍有待檢警釐清。