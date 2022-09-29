詐騙集團用烈嶼鄉長洪若珊的名字和照片創了Line假帳號，企圖向村長騙錢，幸虧村長打電話求證才免遭詐騙(圖／金門縣警局提供)

金城鎮長李誠智名字及照片也遭冒用借款，已向警方報案，呼籲鄉親多求證可避免受騙(圖／金門縣警局提供)

太猖獗！詐騙集團魔爪竟也伸向地方首長身上！金門縣近日出現詐騙集團冒用鄉鎮長的名義，以通訊軟體向村里長及民眾傳訊騙錢案件，烈嶼鄉長洪若珊、金城鎮長李誠智及金湖鎮長陳文顧接連中招，最後連金寧鄉長楊忠俊與金沙鎮長吳有家的帳號也淪陷，緊急於各自臉書澄清說明並向警局備案，呼籲鄉親提高警覺切勿上當受騙。

烈嶼鄉長洪若珊表示，有人用她的名字和照片創了一個Line假帳號，傳訊息給村長說：現在與縣長在談事情，有筆款項急需要匯，要求對方先幫忙處理，幸好對方驚覺不對勁，再打電話確認，才讓洪鄉長發現有人用自己的名義在騙錢。

金城鎮長李誠智也表示，名字及照片遭冒用借款部分，已向警方完成報案程序，並於臉書公開聲明其不會用LINE或其他簡訊要求幫忙匯款，呼籲鄉親多求證可避免受騙。

金門縣警局指出，這類「假親友借款」為常見詐欺手法，而目前正值選舉期間，詐騙集團假冒公眾人物的LINE，主動聯繫民眾進行詐騙，已嚴重擾亂社會秩序，呼籲鄉親切勿輕信，並撥打165反詐騙諮詢專線查證。另也提醒公眾人物發現個人名義遭冒用成立假LINE帳號，除了可通知親友、選民避免受騙外，更可透過LINE官方管道檢舉，保護自己也保護民眾。