不論男生還是女生，一旦陷入愛情就容易失去正常的判斷力，被對方牽著鼻子走，直到吃了虧、受了傷，才意識到當初的自己有多傻。命理專欄《旺好運》指出，在愛情面前，牡羊座、射手座、雙魚座總是無法控制自己的腦波，容易相信對方的花言巧語，被騙也不自知。

第三名：牡羊座

牡羊座性格直接、衝動，面對愛情當然也是勇往直前，正因為如此，他們常常失去理智，相信眼前喜歡的人絕不是壞人，最後可能連錢財都被騙了，才知道事情的嚴重性，非常後知後覺。

第二名：射手座

射手座雖然有點花心，甚至有可能當騙感情的人，但他們內心其實很單純，當愛情來臨時，總是沒什麼腦波，也不管對方的目的是什麼，整個人就陷入感情世界裡，如果遇到壞人，就容易上當受騙。

第一名：雙魚座

雙魚座本身就是依靠愛情而活的族群，他們總是把愛情放第一，雖然讓人覺得很深情，但也因為太過依賴愛情，導致他們常常被騙或被拋棄，最後淪落為受傷的那個人。