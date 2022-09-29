連接俄羅斯與歐洲的二條北溪天然氣管線疑似遭到蓄意破壞，引發歐洲能源危機越演越烈，根據統計，歐洲能源價格已經比戰前漲了1000%。當地企業和民眾想安裝太陽能板以尋求穩定電力來源，不過美國財經媒體報導，因為欠缺足夠的人力來安裝，有大批的太陽能面板正堆積如山在倉庫中。

美國財經媒體首席太陽能分析師切斯（Jenny Chase）說，歐洲太陽能產業正在意識到，因為欠缺足夠的工程師，安裝速度跟不上訂單增加速度。報導分析，歐洲太陽能板產業面臨的主要問題是缺乏安裝工人，此外，供應鏈延誤也是關鍵，在歐洲最大商港鹿特丹的面板貨物堆積如山，加上全球晶片短缺，使得許多太陽能面板也缺少能夠轉換電流的關鍵零件。

從數據來看，大陸對歐洲銷售太陽能板的金額，前7月總額來到142億美元、約54GW，足以為1600萬個德國家庭供電，這數字也遠超過外界預估歐洲全年可安裝的41GW。

Solar Power Europe總幹事艾克（Dries Acke）指出，現在歐洲許多地方要裝太陽能面板，至少要等待數週甚至數月，像是比利時與德國等國，安裝太陽能面板的工期更排到明年3月之後。

能源諮詢研究機構Wood Mackenzie分析師提平（Daniel Tipping）則說，安裝太陽能板屬於勞力密集工業，和公用事業建造的大型發電廠相比，這種缺工情形更為嚴重。