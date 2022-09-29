在英國央行表示將大手筆買進公債後，大型類股上漲帶領下，盤中一度下殺近2%的歐股黑翻紅，STOXX 600收389.41點，漲1.17點或0.3%，能源、醫療保健以及礦產類股，漲幅在0.4%至2%不等，但銀行族群還有必需性消費用品則走低。

英國央行指出，從現在開始到10月14日這段時間，將盡可能買進自己長天期政府公債，藉此以穩定金融市場為主，同時，也將原訂下周開始的英國公債發行計畫展延。

美國大型線上券商盈透證券(IB)不認為英國央行這樣做，市場的危機就可以解除，相反地，這只是一定要進行的急救處理而已。盈透證券指出，還需要觀察幾周，看英國政府接下來要怎麼做，還有會不會就此停止才新公布不久的財政計畫。

28日，IMF(國際貨幣基金組織)以及國際信評機構穆迪(Moody's)大聲撻伐英國政府上周公布的無金援減稅(unfunded tax cuts)計畫，不僅讓英國公債殖利率大漲，英鎊也應聲大貶。

無金援減稅之所以不討喜，是因為英國每年稅收可能大減1000億英鎊外，同時也會造成財政預算以及經常帳雙雙虧損擴大。嚴重的話，英國將面臨高通膨、高利率以及經濟衰退風險，也就是有可能發生停滯性通膨。

歐洲28日也有消息傳出，升息會有經濟衰退疑慮，不過歐洲央行可能在10月既定會議時再升3碼，就是75個基本點，且在12月再升到不再刺激經濟成長的位置。根據統計，歐洲央行在過去兩次會議時共升息5碼。

個股中，挪威政府提議從2023課稅年度起，對鮭魚和鱒魚養殖業者加徵40%資源稅，因此Mowi、Leroy Seafood以及SalMar等漁業大戶暴跌18%至30%不等。