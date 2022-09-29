抗議NCC無能失職，台北市議員參選人楊植斗29日上午到NCC門前潑漆，他呼籲，請NCC重罰民視，並加速審議張淑娟女士的案子，讓周玉蔻這種人滾出媒體，才是NCC該做的事。

楊植斗表示，選前的不實謠言選後只輕罰40萬，若沒有人有動作，周玉蔻最近的案子，可能也要拖到明年才辦，這樣的NCC甘淪民進黨打手，腦中眼中都是綠色，就讓他來幫忙服務，把辦公室漆成綠色。

楊植斗指出，「我做事我負責」，他要抗議NCC無能失職，沒能阻止媒體造謠，影響選情，偷走我們的民主。他也呼籲，請NCC重罰民視，並加速審議張淑娟女士的案子，讓周玉蔻這種人滾出媒體，才是NCC該做的事。

台北市警察局中正第一分局則指出，經瞭解楊因不滿近期NCC針對周女士、某電視台及對另某電視台裁罰40萬等議題處理不公，心生不滿而潑漆，將依刑法毀損、廢棄物清理法等罪嫌依法偵辦。

警方指出，29日7時5分許接獲報案，強調對相關機關之處所安全，已加強巡守勤務。