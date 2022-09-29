俄烏戰爭爆發，加劇歐洲能源危機，不斷上漲的電力、能源價格也讓經濟發展受到衝擊，近期歐盟內部出現設定天然氣價格上限的討論，但歐盟委員會給建議直指，實施價格上限很複雜，甚至可能引發能源安全危機。

路透社報導，波蘭、義大利、波蘭等12個國家提出設天然氣價格上限的想法，歐盟委員會周三向各國提出一項文件，內容分析價格上限可能會擾亂國家彼此間的能源流動，過往市場機制無法發揮作用，能源也不會往需求高或供應少的國家。

歐盟委員會也直白表示，只有在歐盟國家間設立一個新的實體，用來分配與運送能源至各國，這樣的價格上限才發揮效果。歐盟也提醒，歐洲需要「大量的財政資源」才能確保從競爭激烈的國際市場獲得天然氣。

此外，歐盟委員會認為，其他國際買家可能會支付比歐盟天然氣上限更高的價格「搶」天然氣，這將引發天然氣供應中斷的風險，並建議歐盟與可靠的交易夥伴談判降低價格，一起購買天然氣也可以幫助各國更公平地獲得穩定的天然氣供應來源。

本周五登場的歐洲能源部長會議將針對此事進行討論，也可能公布新的措施，包括對能源商徵收暴利稅，目前對天然氣價格上限提出反對的國家，包括德國、荷蘭與丹麥。