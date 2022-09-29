資深媒體人周玉蔻近期爭議不斷，除大鬧北檢，日前更點名多人開嗆，其中包括要郭正亮小心不雅影帶外流，而郭正亮也在網路節目上還原真相了，駁斥「怎麼可能」。

周玉蔻日前在一篇臉書貼文點名郭正亮開嗆，要他小心深圳召妓影帶外流。郭正亮27日在媒體人朱學恒的直播節目《朱學恒的阿宅萬事通事務所》，也被網友問到是否會就此事對周玉蔻提告。郭正亮表示，所謂的大陸影片其實是開會的影片，郭提到當時是前總統馬英九剛上任、民進黨立委全倒的時期，「我們都失業」，兩岸當時也開始開放，自己常上深圳衛視的節目。

郭正亮指出，當時深圳衛視的尺度比央視寬很多，綠營人士也可以直接說出職位，同時節目錄影相當嚴謹，是採用預錄的方式，2個小時的節目其要花4個小時預錄，因此當時去深圳的行程是傍晚到當地後就直接去飯店睡覺，隔天一大早去逛書店，約在中午12點進棚錄節目，錄到下午4、5點，隨後就坐飛機回台，「我怎麼可能在深圳幹嘛？」

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