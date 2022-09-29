33歲女星曾智希有著甜美臉蛋和招牌俏麗短髮，被封為小郭雪芙。她與大10多歲陳志強公開交往近6年，上月兩人證實已經低調完成結婚登記，成為新婚夫婦，近日剛成為人妻的曾智希曬出泳裝辣照，可見她趴在泳池邊，露出極品美尻曲線，而陳志強沒吃醋的原因是他就是攝影師，引來網友狂讚：「智希好拍，攝影師會拍，完美」、「攝影師真的『強』」。

上月周刊報導，曾智希和陳志強祕密結婚，對於2人婚訊，曾智希經紀人感謝大家的祝福，但希望能留給2人空間，陳志強隨後則曬出兩人半裸床照，以藏不住的喜悅口吻說：「一早起床才發現…我們結婚了」，陳志強之後受訪先是感謝祝福，坦言自己也是一早看到報導被嚇到。

曾智希被封小郭雪芙。（圖／翻攝自simba.1220 IG）

求證兩人登記時間是何時？陳志強哭笑不得回覆：「哪有人在7月半結婚的啦，是被爆料的。」對於細節或求婚方式沒有回應。而媒體也報導，陳志強先前以2290萬買下位於大安區精華地段的30坪房子，當作新婚房，原本陳志強是打算也將媽媽接來同住，無奈今年4月母親病逝，而曾智希先前就已經見過陳志強的媽媽，陳母告別式時，曾智希也以準媳婦身分出席。

曾智希、陳志強開箱千萬新家。（圖／翻攝自simba.1220 IG；翻攝自陳志強 JOHN臉書）

陳志強和曾智希日前大方「開箱」新家，可見內部裝潢簡約大氣，有如五星級飯店，曾智希受訪表示新家並全新的房子，經過裝潢後才有現在的面貌，實際面積約21坪，兩人還特別要求有1.5套衛浴設備，笑說夫妻倆若吵架，可以有空間把老公關禁閉。