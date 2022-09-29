不想排隊可以這樣卡位？一名超市店員日前負責櫃檯，遇到有女客人還沒要結帳，把商品丟在櫃檯轉頭繼續逛，影響其他客人，提醒她不要這樣做後，女客竟到店家的Google評論留負評，嗆「我不買我最大」。

這名女網友在臉書「爆怨公社」指出，最近超市偶爾會有還沒結帳就把商品丟在櫃檯跑走的人，導致容易跟其他客人的東西搞混，且霸佔櫃檯空間，真正要結帳的人反而沒地方放東西和裝袋，不過好好溝通，大部分客人都會聽。

但PO表示，日前又遇到一位女客人把東西推櫃檯佔位，好聲好氣勸阻她「不好意思，下次還沒結帳的話，東西請不要先堆放在櫃檯喔」，結果對方突然爆氣說不買了，商品丟在櫃檯就跑掉，回家後更在超市的Google評論留下負評，「買東西為什麼不能放櫃檯，剛開始排隊我不想等，再去看其他東西不行嗎？」還嗆「我不買我最大，如果上班這麼痛苦可以回家，別人不用忍受你的態度」，讓原PO很無奈。

原PO指出，一位女客人把東西推超市櫃檯佔位，逛完一圈才要結帳，影響他人，竟理直氣壯說「買東西為什麼不能放櫃檯」。(翻攝自爆怨公社)

對此，許多網友都認為是女客人的行為太超過，紛紛留言：「素質差到自己理直氣壯，服了」、「台灣鯛的奇事是天天在翻倍更新的，別往心裡去」、「買的那麼不開心，你可以不要來買」、「奧客無誤！永遠都不覺得自己有錯」、「上班不痛苦，遇到奧客才痛苦」，還有人提供解決辦法，「呵呵超商日常，我直接把東西拿去旁邊放，等她回來再拿出來」。