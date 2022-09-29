金管會持續進行法規盤點，將不合時宜或重複的法規停用、簡化或整合，截至2022年8月底已檢討5848則法規，下架5763則不合時宜法規。目前正展開最後逾3000條法規檢討，力拚盡速將金管會成立前的9148則法規全數檢討完畢。

為逐步務實整理、調適各項金融法制，以利金融業者法遵、提升金融監理效能，金管會2020年6月啟動「主管法規簡化、整合及現代化方案」，透過滾動式檢討方式，將不合時宜、重複的法規予以停止適用、簡化或整合，並分為前後二階段加以執行。

金管會前階段針對財政部錢幣司（1981年1月底）、經濟部證管會（1981年6月底）以前時期的1256則法規進行檢討，已於2020年底完成，共有1254則法規因不合時宜而下架、經檢討後保留者共2則，整併重新訂定發布3則令釋。

金管會去年前8月接續展開後階段檢討，首期檢視1981年2月1日至1991年12月31日間的1767則法令，共有1754則法規因整併、不合時宜而辦理下架，經檢討後保留13則，整併重新訂定發布9則令釋。

而金管會自去年9月展開後階段第二期檢討，檢視1992年1月1日至1999年6月30日的2825則法令，共有2755則法規因整併、不合時宜而辦理下架，另重新發布19則，並保留68則、修正發布2則。

合計金管會啟動法規盤點後，前階段、後階段首期及第二期累計已檢討5848則法令，其中5763則、98.5％自網站下架。後續將針對1999年7月1日至2004年6月30日為第三期檢討範圍，完成金管會成立前法規檢討最後一哩路。

金管會指出，後階段第三期估算有超過3000則法規待檢討，由於接近金管會成立時期，法令越多、且內容更趨複雜，有待詳加分類檢討，相關工作正積極進行中，按先前規畫時程，目標在2024年6月30日前完成，以提升金融監理效能，減輕業者遵法成本。