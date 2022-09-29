綽號「南寮國」的天道盟太陽會新竹分會長戴銘銓，8月30日遭槍手近距離連開10槍，身中八槍受到重傷，專案小組歷經一個月追捕，27日凌晨在宜蘭逮捕宋姓槍手及共犯，警方查出宋嫌為天道盟北山會份子，還曾三度犯下新屋超商拖走ATM其搶案，事後並燒毀作案車輛，宋嫌目前遭到羈押，檢警將繼續偵辦其所犯下的超商搶案的案件。

據了解，宋嫌過去三度犯下超商ATM竊案及搶案，分別是2019年3月以鐵鍊拖走超商ATM，2020年又持槍闖入觀音區某超商，射傷保全後搶走運鈔箱;2021年出獄後，又回到第一次犯案的超商，持槍闖入開槍恐嚇保全員，再搶走鈔匣，事後宋嫌及共案也將作案贓車焚燒滅證，宋嫌犯案時均戴著黑帽，全身黑衣，與在新竹犯下槍擊案時做案服裝幾乎一樣。

回顧宋嫌所犯案件，去年10月25日，宋嫌闖入桃園市新屋區一家超商，趁保全補鈔時開槍行搶，先朝保全準備放入ATM的鈔票匣開1槍，搶走裝有51萬8000元現鈔的鈔票匣。

槍擊天道盟新竹分會長的槍手，3年內犯3起桃園新屋及觀音超商搶案，事後將ATM錢箱丟進溪內滅跡。(中時資料庫)

2019年，宋嫌夥同3名同夥，也是在同一家超商，趁凌晨超商未營業，打破落地窗，以鐵鍊綁住窗旁的提款機拖走，竊走126萬元，作案過程宛如電影情節。

專案小組於26日深夜赴宜蘭一處鐵皮屋埋伏，27日凌晨5點攻堅，確認宋嫌在屋內，刑事局除暴隊先以破門器打開第1道鋁製鐵門，接著要破第2道木門時，宋嫌就自行開門走出。

據悉，宋嫌前一天有喝酒，警方攻堅前他正在睡覺，遭逮捕時面無表情，警方在現場一處茶几下方發現破損盒子，作案用手槍就在盒中，子彈則用紙張包覆，經刑事局帶回比對，初步判定手槍有殺傷力，至於是否為作案用手槍，後續仍待鑑定報告確認。