女生將自己的外貌打理好，除了能讓自己心情愉悅外，還可以將最好的樣貌呈現給他人，然而近日卻有一名幼稚園老師卻因為做美甲遭到園長的約談，認為她此舉會讓家長不放心將小孩交給她照顧，而事後更是有家長向她表示，認為老師就應該要有老師的樣子「若此次是做美甲，那麼下次不就要穿迷你裙？」且對方最後更毫無尊重，告訴她幼稚園不是酒店，讓她相當委屈不滿。

幼稚園老師因做美甲被大家抨擊。(圖/翻攝自「靠北幼稚園」)

臉書社團「靠北幼稚園」中，一名幼稚園老師分享她因做美甲遭到抨擊的經過，她表示自己平時不太會打扮，上班時就相當休閒，並不會濃妝豔抹，而某次因為和朋友去吃海底撈，在等待時因為太無聊就做了店內美甲，且她選的顏色是低調的米膚色，更是沒有珠翠的點綴，不過此舉依然遭到園方及家長的不滿。

原PO表示，幼稚園的小朋友在看到她的指甲後，都表示非常漂亮，他們真的很喜歡，而她心想孩子既然開心那麼她也就開心，並表示自己會在一週內卸甲，不過她隔天就被園長約談，認為她做美甲會引來家長的不放心，沒想到事後就有一位家長告訴她「幼兒園不是酒店」，家長認為老師就要有老師的樣子，讓原PO無法接受，她委屈表明自己是首次做美甲，且根本沒有妨礙到他人，不懂為何要受到如此對待？

幼稚園的小孩們都認為原PO的指甲很美。(圖/翻攝自shutterstock)

貼文一出，網友們皆認為家長實在是管太多，作為老師的確是要專業，但打理好自己的外貌、讓自己變漂亮，與專業並不衝突，家長及園長不該以鄙視心態看待此事，更是有網友表示家長太不尊重人，說別人穿短裙、做美甲就是在酒店上班，不僅有歧視的意味，更是一點基本的禮貌都沒有。