央行總裁楊金龍今赴立法院進行業務報告，並接受備詢。楊金龍今表示，今年外資在台股大賣超並匯出，主要是受到FED升息因素，而非台海地緣政治風險因素。即使8月初中國軍演，台灣股匯市依然表現良好。

楊金龍強調，外資流出，美元大幅升值，新台幣走貶，洪水要來檔不住，疏導會比阻擋的方式更好；當逆風時最好是借力使力。

至於央行今年以來在外匯市場調節，是否會被美國列為匯率操縱國？楊金龍則有信心的表示，我敢說不會成為匯率操縱國。

楊金龍表示，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素(如短期資金大量進出)與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，本行將本於職責維持外匯市場秩序。本年以來，國內匯市因外資賣超台股並匯出，致美元呈超額需求，央行進場淨賣匯阻貶新台幣，以維持新台幣匯率之動態穩定。

2021年底迄今(2022/9/26)，新台幣對美元貶值13.0%，貶幅小於英鎊(-21.0%)、日圓(-20.5%)、韓元(-16.9%)及歐元(-15.5%)；同期間澳幣、人民幣、瑞士法郎及新加坡幣則分別對美元貶值11.1%、10.8%、8.1%及6.2%。