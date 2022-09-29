NCC昨（28）日對《辣新聞》開罰40萬，理由為媒體人周玉蔻去年12月立委補選時，猛攻顏清標家族，指稱一人拿10張身分證投票，NCC認為其未落實查證開罰40萬元。國民黨台北市議員徐巧芯則抨擊，「老蔻多次抹黑罰40萬，人民一言不合罰300萬，NCC果然Need CoCo」，並直言「這是輕放不是重罰」。此說法獲8000人按讚，大批網友直呼認同。

徐巧芯昨日在臉書發文表示：「老蔻多次抹黑罰40萬，人民一言不合罰300萬，NCC果然Need CoCo，這是輕放不是重罰。」

此文吸引8000個讚、超過1000則留言及破百次分享，迴響非常熱烈。網友紛紛表示：「就是有這種政府，只會欺負小百姓，不會打大老虎！」「好離譜的誇張……」「只問顏色，不問公平正義的執政黨」、「萬一罰太重，摳摳抓狂自己YT開直播，什麼都罵進去講出來……」

不僅如此，徐巧芯更加碼在自己臉書下方留言：「而且還是罰去年12月的事，動作未免也太慢，我們要問的是最近的檢舉怎麼罰！」該留言再度獲得破千個讚，網友激動表示：「裁判、觀眾都是ee的人，怎麼輸」、「NCC真的很雙標！為了當官，真是……」「怕民怨，故意開罰去年的，讓大眾誤以為是這次侮辱張淑娟的，讓人誤以為NCC有做為迅速開罰」。