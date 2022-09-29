房子動輒千萬，令不少想買房的人卻步，一名女網友表示，和公司畢業沒幾年的新進員工聊天，得知對方住的房子不僅是買來的，且一間要價6000萬，她將其PO上網崩潰問「該怎麼調適心情？」多數網友則批評她，「靠爸媽幫忙怎麼了嗎？有需要這麼酸，還上網公審？」

原PO近日於PTT女人板指出，公司最近招了一名畢業沒幾年的新員工，她和對方聊天得知，新員工住的地方離公司較遠，她接著好奇問「為何要在那邊租房子？」沒想到新員工說是自己的房子。

原PO好奇之下，上網查了新員工住處的房價，發現普遍一間房子要價6000萬，令她驚訝不已「我想問遇到這種事，心情要如何調適？」

貼文曝光，網友一面倒批評原PO，「人家的事情，別管太多」、「人家父母有實力，也是一種實力啊」、「人家上班是去交朋友的不行嗎？」、「人家也沒炫，是妳自己問他還跑去查的」、「愛問又愛忌妒，心態不可取」、「家裡有錢跟出來上班有啥關係」、「靠爸媽幫忙怎麼了嗎？有需要這麼酸，還上網公審？」、「這種事有什麼好不平衡的，人家家裡有錢也不行」。