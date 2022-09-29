高年份威士忌數量稀有、增值空間大，往往成為鎖定珍藏的標的。格蘭利威（The Glenlivet）推出兩款高年份的威士忌，一款是歷經三桶過桶繁序的「奢創系列21年」，一是歷經雪莉桶和干邑桶雙重過桶的「奢創系列25年」，還未上市就收到訂單，可見受歡迎的程度。

「奢創系列21年」歷經三桶過桶，包括西班牙Oloroso雪莉桶、法國Troncais干邑桶和葡萄牙Colheita波特桶，造就了花香、果香、辛香的完美平衡，其中珍稀的Colheita波特桶最值得一提，產量僅及波特酒的1%，桶陳超過7年以上，讓「奢創系列21年」更添風味。

雙重過桶極致工藝的「奢創系列25年」選用西班牙初次裝填

Pedro Ximenez（PX）雪莉桶，以及來自法國托賽（Troncais）原木森林，需生長超過200年才能被使用的托賽干邑桶，以彰顯25年的尊貴傳奇。

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