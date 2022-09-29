歐洲聯盟執行委員會今天就俄羅斯在烏克蘭的最新「升級」行動提出新一輪制裁方案，其中包括為俄國石油價格設定上限，以及對價值70億歐元的俄國產品實施出口禁令。

綜合法新社與路透社報導，歐盟執委會也計劃擴大旅行禁令和資產凍結黑名單，將在烏克蘭占領區舉辦入俄公投的俄羅斯國防高官和組織納入其中。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）說：「上週，俄羅斯將入侵烏克蘭的行動升級到一個新的層級。」

她提及俄羅斯在烏克蘭俄占區舉行「虛假」公投、莫斯科的軍事動員和俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）「威脅動用核武」。

范德賴恩告訴記者：「我們不接受（在烏克蘭俄占區舉辦的）假公投和任何形式的併吞，我們決心讓克里姆林宮為俄烏衝突進一步升級付出代價。」

歐盟若要祭出新一輪制裁，必須經過27個成員國同意，歐盟執委會正在根據七大工業國集團（G7）協議，為俄國石油價格上限奠定「法律基礎」。

歐盟也將尋求對價值70億歐元（約台幣2140億元）的俄國產品實施出口禁令，並對可能有助俄羅斯戰爭機器的歐盟商品收緊限制。

范德賴恩說：「此舉目的在於剝奪克里姆林宮關鍵的軍事技術。舉例來說，這包括其他航空產品、電子元件和特殊化學物質。」

此外，這項提案也包括禁止歐盟公民擔任俄羅斯國有企業的董事會成員。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，那些幫助莫斯科規避制裁的人也將被列入黑名單。

自俄羅斯2月底入侵親西方的鄰國烏克蘭以來，歐盟已對莫斯科實施7輪前所未見的制裁。

歐盟執委會預計今天稍後將在閉門會議上，向成員國說明新制裁提案的細節，27個成員國料將於30日首度進行討論，歐盟各國領導人則將在10月6日至7日於布拉格召開會議。