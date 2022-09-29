名主持人陳文茜近年頻傳健康狀況不好，2019年罹患肺腺癌初期，幸好及時接受手術。今(29日)深夜，她自曝正吊著點滴「整理遺照」，強調不是明年或後年要離世，也沒有要辦生前告別式，只是覺得進入晚年能回憶過去種種是件美好的事，「如今我是如此愛慕著過去的點點滴滴」，並坦言還有很多夢想希望實現。

陳文茜今深夜發長文，透露很多人都說和年輕時的她見面時，大家覺得她美，但跟步入中老年後的她來說，友人似乎更喜歡現在的她，近20年她學習和病魔共處，「我也愛上自己尚未備受摧殘前的日子，愛上那些回憶。原來每一個走過的地方，未來大概都沒有機會再回去。原來每一次，都是最後一次」。

陳文茜回憶曾住在紐約中央公園附近，從3點就起床等日出，2015年她曾到天津一趟，才發現小時候的歷史只有人名跟年代，像是白讀了，她特別拜訪張愛玲小說中炫耀可以吃到西式蛋糕的「利順德」，也曾到溥儀的「靜園」，感慨時代的變遷，心想：「權力啊，使人發瘋，使人變小丑」。

最後陳文茜強調，自己有感而發開始整理遺照，不是因為她壽命將盡，「我純粹覺得，每個進入晚年，尤其生了重病不太容易四處走動的人，不妨好好溫柔的擁抱自己的過往。最好的方法就是整理往事照片，它勾起許多回憶，我們可以輕輕撫摸它，淺淺微笑面對它」，她懷念過去的點滴，也感慨：「誰又能保證，即使有另一個世界，我會有如此精彩的旅程」，而她已經沒有辦法像以前自由旅行，無奈說：「世界是一幅流動的大畫，我還有好多夢、好多色彩想塗上，想奔去」。