P. LEAGUE+（PLG）新北國王籃球隊球員「新台灣人」戴維斯，到底是本土球員還是洋將，近日引起不小的討論與爭議。媒體人黃揚明認為，戴維斯明年就歸化台灣10年，連立委都能選了，因此當然是本土球員。

日前傳出，PLG聯盟認定新賽季戴維斯將從「本土球員」轉為「外籍球員」，讓新北國王發出6點嚴正聲明，強調戴維斯只有中華民國一個國籍，連雙重國籍都沒有，是法律效力上真正的中華民國國民，不認同任何可能侵犯戴維斯個人權益行為。

「戴維斯當然是本土球員！」黃揚明昨（28）日在臉書表示，戴維斯到2023年就歸化中華民國10年，若依照公職人員選舉罷免法，戴維斯甚至都能選立委了；其他網友也說「2013已取得身份證，為了某些團隊利益而更改制度？納粹主義？歧視排擠？」「他是值得這個身分的，以他對這塊土地的認同跟付出！」

而對於引起爭議，PLG執行長陳建州27日表態「Q就是本土」，並指出聯盟在28日再度召開董事會討論，希望規章制度可以把歸化這件事落實，「聯盟最有價值之處是沒有一個人決定說了算，大家互相體諒、包容，他也從來沒有懷疑過『Ｑ就是本土』這件事。」

在美國加州洛杉磯出生的戴維斯，2011年加入台灣的超級籃球聯賽（SBL），當時效力於璞園建築，2013年時在內政部、美國在台協會等各方配合下完成歸化程序，放棄美國國籍，並取得屬於自己的身分證、護照等，隨後在2020年以本土球員身分登錄PLG聯賽，最終加盟新北國王。