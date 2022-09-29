一名男駕駛在臉書抱怨近日開車行經在單行道上，對面卻駛來一輛三寶逆向行駛，原PO按喇叭提醒對方違規，怎料卻被對方催油門「挑釁」，此時後方3輛機車行經此處，逆向駕駛見狀才倒車退出，誇張行徑引發熱議，影片曝光後網友們也大讚療癒。

後方3輛機車行經此處，逆向駕駛見狀才倒車退出。(翻攝臉書爆料公社)

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文並附上行車紀錄器影片，原PO表示日前開車行駛在溪頭街與長江路一段105巷交叉口時，對面駛來一輛逆向轎車，由於對方逆向違規在先，原PO禮貌性的輕按喇叭提醒，怎料對方完全沒有要倒車的意思，反而還催了油門往前進，讓原PO感覺被「挑釁」。

此時後方有3輛機車行經該處，逆向駕駛見狀只好倒車退到路口；原PO指出該輛逆向車待車子全部通過後，又再度逆向，駛入板橋溪頭街，中途還開窗戶丟了兩次東西，讓原PO痛批「真是堅持逆向…堅持到底…逆向又亂丟垃圾」。

誇張行徑引發網友熱議。(翻攝臉書爆料公社)

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言「原PO聰明，留個縫讓機車幫你開路」、「很明顯PO文者嘮了三個幫手幫忙逼車，誤」、「看到三台歐兜邁堵他感覺很療癒」、「被機車追著倒車的，畫面好療癒唷！」、「馬路三寶不意外」、「三寶哪會管你什麼道，永遠只會覺得是我先到！」、「檢舉丟垃圾有錢領」、「亂丟垃圾加逆向，可以分別向兩個單位檢舉！」。