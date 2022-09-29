「2022高雄愛．月熱氣球活動」9/16下午於愛河開飛，加上異國美食市集，吸引許多遊客爭相前來愛河，民眾反應熱烈，高雄市政府觀光局網路售票再加開9/30(五)~10/2(日)，「2022高雄愛．月熱氣球」飛好飛滿，請遊客把握機會，從更高的視角俯瞰河畔與城市美景。根據熱氣球專業飛行團隊的操作經驗，早上的氣流相對穩定，是搭乘熱氣球最好的時段，想搭乘熱氣球就要選擇上午場，除了網路售票，民眾也可到活動現場購買現場票，愛河熱氣球是今年最後一波，錯過這次就還要再等一年！

高雄市政府觀光局表示，「2022高雄愛．月熱氣球」愛河場主打城市中浪漫的熱氣球美景，繫留體驗名額於8/5線上開賣時秒殺售罄，這次回應眾多民眾、網友熱烈敲碗，於9/30-10/2再加碼飛高高，並同步開放全台ibon機台以及ibon線上購票。因熱氣球繫留體驗非常容易受氣候、風力等因素影響，熱氣球專業飛行團隊表示上午場次氣候狀況相對穩定，搭乘清晨升空的熱氣球可以看著日出，充分體驗在晨曦中的寧靜及日出陽光灑落喚醒城市的瞬間，除了線上售票之外，亦開放名額現場購票搭乘。喜歡熱鬧嘉年華氛圍的民眾，則可以在下午場次獲得最大的滿足，不只繫留體驗，晚間還有精彩迷你熱氣球光影展演及質感餐車市集，不管上午下午，來愛河都有浪漫精彩的行程活動！

本週9/30-10/2「2022高雄愛．月熱氣球」愛河場次，現場除了熱氣球繫留體驗與光影展演，還有好吃好逛的假日市集，搭配熱氣球場域布置浪漫氛圍，除了各式美食攤位、文青手作小鋪，六、日下午還有街頭藝人現場折氣球秀，飲食區有野餐小桌，在微涼的初秋午後，跟家人一起在樹下野餐，享受輕鬆時光，這週末再來愛河盡情開吃開拍，在愛河畔醉人美景下享受浪漫的假日！

圖說:錯過就等明年！趕快手刀跑起來訂票飛高高。(高雄市觀光局提供)

「2022高雄愛．月熱氣球」愛河場加碼，因熱氣球繫留活動每場次名額有限，採線上及現場售票，票價500元，於全台7-ELEVEN的ibon機台及線上售票系統(https://ticket.ibon.com.tw/NewsInfo/Details/2466) 搶先預約購票。觀光局也提醒民眾，無論是線上購票預約繫留體驗、到現場購票搭乘或是想來觀賞迷你熱氣球光影秀的民眾，均請提早出門，並多多搭乘公共運輸工具來現場，以免錯過難得的熱氣球美景，並建議出門前關注熱氣球最新消息，請上觀光局FB官方粉專( https://facebook.com/khh.travel/ )、IG( https://www.instagram.com/kaohsiung.bravo/ )官方網站高雄旅遊網( https://khh.travel)、及「2022高雄愛．月熱氣球」臉書https://reurl.cc/Qb5bz5) ，以隨時掌握活動現場最新資訊。