消息面：

1.英國央行周三緊急發布救市措施，宣布將收購長期公債以恢復市場秩序。其聲明並指出，按照量化緊縮（QT）計畫，原定自下周起開始拋售政府公債，但現在決定延至10月31日執行。

2.外媒報導，據消息來源指出，美國財政部官員高度關切英國政府推出減稅振興經濟方案所引發的市場動盪，擔心其影響將波及全球經濟，並試圖透過國際貨幣基金（IMF）勸說英國新首相特拉斯（Elizabeth Truss）撤回相關計畫。IMF周二公開批評英國「大規模且沒有目標」的財政計畫可能加劇不平等的現象，並影響其貨幣政策的效果，尤其是「財政政策不該與貨幣政策相互抵觸」。美國財長葉倫（Janet Yellen）周二出席一場活動時並未直接評論該計畫，僅表示美方並未看到市場出現流動性問題，將緊盯英國的情勢發展。白宮經濟顧問迪斯（Brian Deese）周二強調「在財政上保持審慎和紀律非常重要」。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周三表示，英國這項計畫無助於對付高通膨，長期而言也無法推動經濟穩定成長。

3.亞特蘭大聯準銀行總裁波斯蒂克（Raphael Bostic）周三表態支持11月再次升息75個基點，並預期12月再升息50個基點，使今年底基準利率升至介於4.25%～4.5%。他表示，即使聯準會升息，美國仍可望避免經濟衰退或失業率急升，他並強調聯準會不宜一直升息到通膨回到2%，因為這可能導致利率升過頭，所以聯準會需要適時暫停升息步伐。他預期美國失業率將由3.7%升至4.1%。

4.芝加哥聯準銀行總裁埃文斯（Charles Evans）表示，聯準會基準利率可能明年3月到頂，將升至介於4.5%～4.75%，屆時通膨可能回落至接近2%目標，央行可能暫停升息步伐。根據上周聯準會發布的利率預測，大部分決策官員預期明年底聯邦基金利率將介於4.5%～4.75%。埃文斯並表示，近來市場動盪也給金融環境額外帶來收緊的效果。

5.美國副財長Wally Adeyemo表示，拜登政府對美國經濟可望實現軟著陸有信心，因消費者和企業的財務均狀態良好，不過他也提到導致物價上漲的外部因素，如俄烏戰爭以及與新冠疫情相關的封控措施，仍是美國經濟將面臨的阻力。