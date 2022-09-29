6.全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）出具報告指出，多國央行表明不惜讓經濟陷入衰退也要抑制住通膨的決心，這表示全球經濟衰退的風險升高，建議投資人應考慮減持股票，並轉為持有信貸產品。

7.美國債券基金巨頭PIMCO投資總監Dan Ivascyn表示，美國可能在明年步入「溫和」衰退。他表示，美國經濟基礎良好，消費動能強勁，且企業仍持續投資，有助於緩解經濟放緩的壓力。雖然美元站上20年新高，但Ivascyn表示他不會看空美元。

8.根據汽車業顧問公司J.D. Power-LMC Automotive調查，美國9月新車銷量估年增5.4%，為95.89萬輛，創下歷來同期新高。

9.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存減少21.5萬桶，市場預期為增加44.3萬桶。汽油庫存減少242.2萬桶，市場預期為增加70.9萬桶。餾分油庫存減少289.2萬桶，超出市場預期的減少6.9萬桶。上周原油進口量減少160.4萬桶/日，煉廠產能利用率下滑3個百分點。

10.美國商務部公布8月商品貿易逆差為873億美元，較7月逆差902億美元縮窄，並低於市場預期的逆差890億美元。8月進口下滑1.7%，出口跌0.9%。批發商貿易庫存增加1.3%，零售貿易庫存增加1.4%。

11.全美不動產協會(NAR)公布，美國8月簽約待過戶成屋銷售指數較7月下滑2.0%，為88.4，創下2020年4月來新低。該指數在過去10個月來，有9個月下滑。與去年同期相比則下跌22.5%。

12.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周美國抵押貸款申請指數下跌3.7%，30年期固定抵押貸款利率從6.25%上揚至6.52%。

13.英國央行宣布將買進長期公債以穩定市場，英國債市應聲強彈，30年期公債殖利率崩跌117.7個基點，回落至3.869%。美國10年期公債殖利率尾盤大跌23.2個基點，報3.731%，盤中一度站上4.019%，創下2008年以來新高。2年期債息大跌22.8個基點，報4.08%。

14.英國央行出手，英鎊反彈上漲1.7%，最高站上1.0916美元，盤中一度大跌1.8%，最低跌至1.0541美元。受此提振，歐元尾盤勁揚1.52%，報0.9739美元。美元指數走弱，一度下挫1.36%，報112.56，盤中最高曾升至114.78。美元兌日圓跌0.61%，報143.95日圓，盤中一度升至44.86日圓，進逼145日圓防線。富國銀行表示，英國央行的動作雖然有助於緩解市場的不安情緒，讓跌跌不休的英鎊喘一口氣，但長遠來看，其政策不利於抑制通膨，仍將使英鎊處於劣勢，即長期而言仍有利於美元走勢。

15.受美元與美國債息回落提振，周三紐約期金收漲33.8美元或2.1%，為每盎司1670美元。其他貴金屬方面，12月白銀漲0.54美元，報每盎司18.88。10月白金漲21.10美元，報每盎司860.80美元。12月鈀金漲78.70美元，報每盎司2169.10美元。

16.美國庫存意外減少，以及美元回落，周三紐約期油大漲3.65美元或4.65%，報每桶82.15美元，創下7月中以來最大漲幅。布蘭特期油漲3.05美元或3.53%，收在每桶89.32美元。美國墨西哥灣產油區受颶風影響的消息，亦有利於油價表現。