數據顯示，預防保健過去10年(2012年至2021年)長期績效勝出傳統的醫療保健指數約44%，台新投信建議，優先布局結合醫療保健及預防保健的醫療基金，搶搭「財富第五波」。

隨著高齡化的來臨，人們對於活得好，活得美，活得更有勁的需求大幅提升，美國著名的經濟學家保羅皮爾澤(Paul Zane Pilzer)在2011年出版的「財富第五波」(The New Wellness Revolution)指出，第一波土地革命、第二波革命、第三波商業革命、第四波網路革命以及第五波保健革命，在「健康保健的大時代」下，全球醫療保健系統商機更是不容忽視！預防保健成為炙手可熱的生醫市場。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示，活得更長壽，使得人口銀髮族群比例大幅上升，儼然成為全球趨勢，這個現象不僅在發達國家中顯而易見，在發展中國家也能發現端倪。根據聯合國統計數據預估，至2050年全世界年逾60歲的人口占比將從今天的1/8(約13%)提高到超過1/5(約21%)，隨著年齡增長，人們對於醫療保健與預防保健的需求只增不減。

黃俊晏表示，在未來世代，「醫療保健」將會成為嶄新經濟商品。隨著收入增加，消費者需要更高品質的醫療保健服務。隨著全球中產階級人數增加，對醫療保健服務的需求也隨之增長，中高收入以上的民眾將更願意掏出口袋裡的錢 在追求「醫療保健」與「預防保健」的「質」與「量」。另一方面，據統計，在過去5年，醫療保健與預防保健兩者相關係數僅為0.56；醫療保健結合預防保健的策略能發揮風險分散效果，且在股市上漲期間更有動力。