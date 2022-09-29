美台商會10月2日至4日將於維吉尼亞州首府里奇蒙市辦第21屆年度「美台國防工業會議」，國民黨主席朱立倫指派國際部主任兼駐美代表黃介正，與退將陳永康、田在勱組國防事務代表團出席，要闡述國民黨國安戰略，深化對美關係。

國民黨表示，代表團此行將闡述國民黨國安戰略理念、國防政策與建軍構想，並就與美方政學產業界代表充分交換意見，國民黨在美學界人士亦將與會。

國民黨指出，國民黨國民黨國防事務代表團將在會後轉往華府，展開政府及國會拜會，並將與多個智庫及大學，針對當前台海情勢與未來挑戰等美方關切重點議題，進行閉門座談。

此外，國民黨美台工業會議代表團成員，也將代表朱立倫探望美國各地黨員與僑界，參與慶祝中華民國111年雙十國慶活動。

國民黨表示，今年美台工業會議重點包括：烏克蘭戰爭對台海威脅的教訓；台灣防衛規劃及戰略轉變；軍隊訓練、合作以及後勤維持；嚇阻與韌性等攸關台灣安全的重大課題。依往例邀請我國國防部、在野黨、美國政府相關部門與美台雙方國防產業代表與會。