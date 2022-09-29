2022年度教學卓越獎結果出爐，台中市四育國中教師們以「從綠開始，川流不息」五大課程主軸方案，日前獲得教學卓越獎銀質獎。教師們陪伴孩子，關注在地「吊腳樓」文化與綠川環境逐漸轉化成課程，引導學生主動思考與學習，參賽期間一路過關斬將，最後奪下銀質獎，讓師生們相當開心直呼「台中之光！」。

四育國中校長李國勝開心表示，當主持人喊出四育國中獲得銀質獎時，就好像「買樂透中頭獎 」般地興奮，頓時教師團隊都從最位上站起來，並開心大叫「得獎了！」，感受師生們獲得榮耀的喜悅；學校創新課程，就是從在地延伸到國際，就像是為孩子裝上「未來夢想的飛行器」。

四育國中指出，教師教學團隊稱為「綠川永續教學團隊」，以「從綠開始，川流不息」五大課程主軸方案，報名參加由教育部辦理的「111年度教育部全國教學卓越」團隊競賽，從縣市初賽、全國決賽至入圍，全國僅9所國中在比賽中脫穎而出，而四育國中奪下銀質獎。

四育國中指出，四育國中位處綠川之南，並關注在地「吊腳樓」文化與綠川環境，因被這塊土地所散發的真誠所感染，於是投入研究目前綠川環境遭微塑膠造成的汙染。學生從發現問題到思考問題，解決問題進而科學探究、統整判斷。不再只是想像，而是結合科學實作，自主學習創新，讓創客精神相依相伴。

四育國中主任紀正良指出，校方藉由綠川及海洋走讀，關心「吊腳樓」公民議題及多元融合，從文化特色、弱勢關懷、綠川永續到海洋減塑及參與國際議題 並跨領域及跨學科設計五套創新課程，包括，文史在地遊、科學探塑秘、永續環境風、創客廢重生及國際議共存讓學生愛上學習，獲得學習成果。