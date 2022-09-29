鏡電視執照申請案日前遭到立委質疑，府院黨曾就此事施壓NCC主委陳耀祥。對此，國民黨立委曾銘宗今天（29日）向司法院請教，國家通訊傳播委員會（NCC）是否可能違反《貪污治罪條例》？司法院副秘書長黃麟倫回應，必須依檢察官的證據舉證程度是否足以支持，才能判斷個案情形，目前無法說明會構成哪些罪名。

立法院司法及法制委員會今天（29日）邀請司法院秘書長、法務部部長、法務部矯正署署長、法務部調查局局長、內政部部長、內政部警政署署長、海洋委員會海巡署署長率所屬相關單位列席就「面對槍聲四起及員警因犯罪案件犧牲，台灣司法如何全面因應及防範」進行專題報告，並備質詢。

曾銘宗提到，針對日前總質詢時有立委揭露黨政高層，包括總統、行政院長壓迫NCC一定要給鏡電視執照，前董事長陳建平也證實，錄音檔內容是真的，請教司法院此案可能涉及到哪些問題？

司法院副秘書長黃麟倫表示，對法院來說，我們是依照檢察官的起訴構成罪名來判斷，每項罪名構成的本條、具體的事實，恐怕都有不同，目前無法說明會構成那些罪名。

曾銘宗追問，假設NCC是主管機關是否可能違反《貪污治罪條例第6條第1項第4款》：對主管或監督事務，直接或間接圖利？黃麟倫回應，如有具體事實，能夠證明有圖利情形當然不能排除，但要看具體個案中，檢察官起訴的各個證據是否足以支持。至於行政院長官是否可能違反，利用職權機會或身分圖自己或私人不法利益等法律？黃麟倫說明，仍然要看檢察官的證據到甚麼程度，一般來說圖利罪的成立，但法院的實務上對於這條法律的適用相當嚴謹，要證據足以支持才有可能成立，仍然要依檢察官的舉證程度才能判斷個案情形。