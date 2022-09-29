瑞士網球天王費德勒（Roger Federer）上周在英國倫敦賴佛盃正式向球員身份說再見，職業生涯他敬佩的西班牙對手納達爾（Rafael Nadal）在他邀請下，特地到現場與他打雙打、兩人也都為費爸卸下選手身份留下英雄惜英雄的淚水，更被拍到牽手的畫面，看著這一切，塞爾維亞球星喬柯維奇（Novak Djokovic）坦言，退休時也希望自己生涯的競爭對手可以與他一起謝幕。

相信許多網球迷仍對費德勒最後一場比賽，與納達爾成為雙打隊友，兩人並肩坐在一起牽手、落淚的一幕印象深刻，而與費、納兩人同時並列「四大天王」的喬柯維奇、英國莫瑞也有到場給費爸送上祝福，已經35歲的喬帥，也免不了想到自己未來也要面對退休的一刻，他說：「我也想要非常感動、情感豐沛的時刻。」

喬柯維奇補充：「看到費德勒的家人、孩子，讓我也深受感動。坦白說，我也想像了當我向職業網球舞台說再見時，會是怎樣的畫面。」

「首先有件事必須有的，就是我的家人及生命中關係比較親密的人們，如果有我職業球員生涯最大的勁敵、競爭對手一同在場也很棒，會讓退休儀式更加特別、更重要。」

談到生涯最大的對手，喬柯維奇點名了擁有22座四大賽冠軍、比自己多1座的納達爾，兩人生涯交手59次，喬帥30勝29敗略佔上風，他說：「我倆是網球史上交手次數最多的對戰組合，這樣的較量非常特別且持續中，希望已經30多歲的我們還能再多對抗，這會讓我倆感到興奮，也是大家期待的好戲。」