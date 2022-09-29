教育部今天表示，111學年度補助40所國民中小學擔任安全教育重點學校，並以交通安全為優先推動主題成立教師專業學習社群，辦理教師增能研習活動，發展安全課程及教材，將安全教育列入校訂課程實施，以有效提升學生安全意識。

健康與體育、綜合活動、社會、生活課程、全民國防教育等領域教科書，各學習階段均規畫有安全教育內容。除了交通安全宣導外，教育部自111學年度起透過補助安全教育重點學校計畫、活化教學計畫等專案，並先以交通安全教育為必辦主題，深化於國中小課程及教學。

苗栗縣文山國小獲選111學年度安全教育重點學校，擁有全國唯一建置在校園的兒童交通公園。校長王淑美表示，學校已將交通安全列為校訂課程，低年級每周1節、其他年級每學期均有2節至7節交通安全課程。

文山國小交通安全課程包括：利用「斑馬花花上學去」繪本，帶領低年級孩子走入交通安全的世界；透過朗朗上口的交通安全順口溜與戲劇表演，作為交通安全宣導的快閃活動；師生共同研發交通安全桌遊以及大富翁，透過卡牌與遊戲把學習的主控權交還給孩子。

台南市立新興國中推動交通安全教育，也獲選成立111學年度安全教育重點學校。新興國中鄰近台南安平工業區，位處高車流路段，附近亦有傳統市場，學生家長大都因工作而讓學生騎自行車或走路上學。為推動交通安全教育，學校於每學年新生入學時，均會調查新生通勤方式，並利用班周會進行交通安全宣導及常識測驗。

新興國中校長鄭雅麗表示，學校已成立安全教育推動小組，邀請相關領域教師成立專業學習社群，利用教師共備及討論方式，擬訂交通安全教育結合領域的單元內容，並參考交通部發展的「交通安全課程模組」，設計適合學校實施的交通安全教育課程。