手握21座大滿貫冠軍的塞爾維亞好手「喬帥」喬柯維奇(Novak Djokovic)，將會參加本周開打的ATP250等級特拉維夫公開賽，喬柯維奇在日前結束的賴佛盃當中，親眼見證了「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)的生涯最終戰，在賽前記者會當中，喬柯維奇也表達自己相當憧憬費德勒的退休儀式。

在自己的退休儀式上拿起麥克風向觀眾道別，費德勒無法控制情緒哭成淚人兒，與他並肩打完職業生涯最後一場比賽的納達爾(Rafael Nadal)也在一旁不停拭淚，同為網壇3巨頭的喬柯維奇雖然沒有像費納一樣傷心欲絕，但看得出表情仍帶有一絲難過。

錯過今年度最後一場大滿貫美網後，喬柯維奇選擇參與250等級的特拉維夫公開賽暖暖身子，今年缺席多場比賽的他，在賽前記者被問及關於退休的話題，喬柯維奇表示自己離結束職業生涯的日子還很遙遠，「我仍然渴望繼續打球，即便我已經完成這項運動基本的成就，但我對網球仍有著很大的熱情，我希望能繼續保持在頂尖水準。」

不過在見證費德勒職業生涯最終戰役後，喬柯維奇也對自己在未來的退休儀式上有想法，「當我看到費德勒的家人及孩子，這讓我也很激動，我也開始想著如何告別網球。除了我的家人以及我親近的人之外，我也希望我的競爭對手也能在場上，讓這美妙時刻能更顯得特別且重要。」