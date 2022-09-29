大陸央視新聞報導，大陸國家主席習近平29日就中日邦交正常化50周年，與日本首相岸田文雄互致賀電。

習近平指出，50年前的今天，中日兩國老一輩領導人審時度勢，高瞻遠矚，做出實現中日邦交正常化的重大政治決斷，揭開了兩國關係嶄新篇章。50年來，在兩國政府和兩國人民共同努力下，雙方先後達成四個政治文件和一系列重要共識，各領域交流合作不斷深化，給兩國和兩國人民帶來重要福祉，也促進了地區乃至世界和平與發展。

習近平強調，我高度重視中日關係發展，願與岸田文雄首相一起，引領雙方以邦交正常化50周年為契機，順應潮流大勢，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。

岸田文雄表示，50年前，日中兩國老一輩領導人秉持戰略思維和政治勇氣，開闢了日中關係新的歷史進程。50年來，日中兩國在經濟、文化、人員往來等廣泛領域合作取得長足發展。雙方攜手開創日中關係新未來，具有重要意義。日方願與中方一起，著眼下一個50年，推動構築建設性、穩定的日中關係，共同促進兩國、地區和世界的和平與繁榮。

報導說，大陸國務院總理李克強同日與岸田文雄互致賀電。李克強表示，中日兩國地緣相近、文緣相通，同為地區和國際社會重要國家。中方願與日方一起，致力和平友好共處，維護兩國關係政治基礎，深化各領域交流合作，妥善管控矛盾分歧，推動中日關係以邦交正常化50周年為新起點，持續健康穩定前行。