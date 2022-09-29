為因應南科快速發展，台南市工務局將開闢F、G特定區25-15M道路，一併進行區外銜接的南137線道路拓寬工程，將目前10公尺寬既有道路拓寬為15公尺，工程總經費約4900萬元，預計10月中開工，將封閉道路施工，工期約9個月。

工務局表示，「臺南科學工業園區特定區範圍南137線道路拓寬工程」長520公尺，北起25-15M計畫道路終點，南接大順六路12巷交叉路口，拓寬工程還包括：新設人行道（1000公尺）、景觀欄杆、護欄欄杆、照明工程新設路燈17組及道路標線繪製等。

工務局也提醒，將近一年的工期，將封閉道路施工，來往車輛請提前改道通行，規劃動線，路線1改道三民路接環東路：由光復路–三民路–環東路二段–西拉雅大道；路線2改道中正路（台19甲）：由光復路（或大成路）–中正路（台19甲）–西拉雅大道；並請用路人遵照現場警示標誌改道通行。