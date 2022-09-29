花蓮市區今29日上午9點多，突然傳出不明巨大爆炸聲響，整個鳳林以北地區民眾登清楚聽見爆炸聲，嚇到不少花蓮居民。據了解，造成巨大爆炸聲響的原因，是空軍花蓮基地一架F-16戰機進行保修後，在花蓮市區高空進行飛行試飛，其中包含超音速飛行項目，因此產生巨大音爆，但該聲巨響確實引起民眾議論紛紛。

據了解，戰機在進行保養及保修檢整出場後，都會進行試飛，確認安項能無虞後，才會交到飛行員手上執行任務。花蓮基地上午一架F-16戰機，完成保養程序後，上午起飛後，在花蓮市區附近高空進行試飛任務。大約9時15分左右，該架戰機在進行超音速飛行時，造成巨大音爆，聲音響徹整個北花蓮地區。

民眾在網上留言表示，當時「碰」的一聲爆炸聲響起時，整個窗戶都在震動，不少民眾及學生都受到驚嚇，因此紛紛上網留言是發生何事，但是經航空迷說明原因後，不少人反而說「這聲音真好聽」、「F-16戰機很猛ㄟ」。