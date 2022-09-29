立委陳椒華公布錄音帶，質疑府院高層介入鏡電視案，鏡電視前董事長陳建平昨證實錄音檔為真，國民黨主席朱立倫29日再批是「國家級的醜聞」，直指蔡英文總統是背後最重要的撐腰者，通傳會（NCC）淪為新東廠、民進黨的選戰中心，應該廢除，感嘆黨政軍退媒體淪口號，民進黨已全面佔領媒體，呼籲各方公布完整的錄音帶，也反問閣揆蘇貞昌，「敢不敢承諾如果有施壓就立刻下台？」

陳椒華踢爆鏡電視創辦人裴偉自承透過府院高層施壓通傳會（NCC）通過鏡電視申設案，鏡電視前董事長陳建平連發2次聲明，證實錄音檔內容為真，若有需要，他願提供完整音檔給權責機關。

「這是一個國家級的醜聞！」國民黨主席朱立倫29日到林口體育場參加淨空老和尚圓寂傳供讚頌大典時，呼籲各方公布完整的錄音帶，讓大家來認證是不是真實的。他也直指鏡電視長期來的內鬥，原來蔡英文總統就是最後、背後最重要的一個撐腰者。

「蘇貞昌院長敢不敢承諾如果有施壓，他立刻下台？」朱立倫說，NCC已經完全沒有功能，淪為民進黨的打手，淪為「新東廠」、民進黨的選戰中心，這樣的NCC絕對應該廢除。

朱立倫反問：「所有的媒體人大家摸著良心，現在黨政軍退出媒體了嗎？」他自問自答直指「不是」，如今是民進黨、綠媒全面進佔媒體，各派系都要佔領媒體，喊話國人：「你認為這樣是一個民主社會？這樣是你可以接受的嗎？」