高雄夜空近來出現藍色不明光束，引發網友熱議，有人笑說是「召喚陣」，還有人說有飛碟、外星人要來了嗎？（擷取自臉書粉專「台灣UFO‧外星人與超常現象檔案」）

設計中島設計擎天光之展演首場行動，將於9月30日晚間6時登場。（擷取自陳其邁臉書）

設計中島設計擎天光之展演首場行動，將於9月30日晚間6時登場。（擷取自陳其邁臉書）

高雄市長陳其邁今（29）日親自解謎，原來是9月30日晚間6時將在設計中島舉辦的活動，集結22組設計團隊及1組燈光團隊，將帶來精彩燈光、音樂饗宴，「我們召喚所有地球人跟外星人來造訪高雄」。（柯宗緯攝）

高雄夜空近來出現藍色不明光束，引發網友熱議，有人笑說是「召喚陣」，還有人說飛碟、外星人要來了嗎？對此，高雄市長陳其邁今（29）日親自解謎，原來是9月30日晚間6時將在設計中島舉辦的活動，集結22組設計團隊及1組燈光團隊，將帶來精彩燈光、音樂饗宴，「我們召喚所有地球人跟外星人來造訪高雄」。

臉書粉專「台灣UFO‧外星人與超常現象檔案」指出，高雄的天空出了什麼事？網友提供在1、2小時中，在各個社群網站陸續出現這樣照片，一個近似矩形的光影浮現在高雄的天空中，有人說在中山大學上空，有人說在夢時代上空，這可能是在進行某種活動所投射的光影效果，有人可以提供更明確的答案嗎？

網友直說「感覺好像有什麼要來了 」、「現主時，高雄夢時代上方不知道為什麼有這種亮亮的雲」、「有召喚陣 」、「什麼神奇的天文現象 」。

高雄市長陳其邁今在議會受訪時解答說，其實這是9月30日晚間6時在設計中島區的活動，總共結合了22設計團隊，再加1個燈光設計團隊，節目非常精彩，包括燈光、音樂等，「歡迎所有外星人、地球人造訪高雄設計中島區」。

陳其邁說，這也是展現台灣軟實力，中島從過去貨物轉運站，變成設計台灣IP以及新創的轉運站，而這幾年台灣設計力逐漸被社會、國際看見，像台灣燈會最近也獲得德國紅點在內的幾項設計獎，也讓世界看到台灣，看見高雄。

高市文化局指出，設計中島設計擎天光之展演首場行動，將於9月30日晚間6時登場，隱藏版第23組台灣設計力，特別邀請FREES自由的設計馮建彰總監，為22組貨櫃以及整座中島設計夜間的設計擎天光之展演，更邀請盧律銘、曼達兩位為光之展演創作專屬音樂。為設計中島帶來全新夜間樣貌，光束音浪交會港區夜空，展現台灣在演唱會現場演出的設計實力、與音樂創作上的無限能量。