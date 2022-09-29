高鐵車廂換氣就是透過座位底下的這個小箱子(簡立欣攝)

搭乘高鐵時，在車廂中為何不會感到氣悶？台灣高鐵今（29）日帶記者實地了解車廂換氣循環設備，直接看見高鐵車廂經由持續換氣，約7分鐘更新全車廂空氣。

台灣高鐵表示，國慶連假將至，國慶疏運期間（10月7日至11日）共5天提供824班次列車，各車次都有自由座，到今日上午8點為止已經售出將近30萬張訂票。

為讓民眾更安心搭乘高鐵，台灣高鐵官網首頁即日起新增的「安心乘車」專區，其中「車廂中換氣」實際測試影片，可讓民眾直接看到高鐵車廂如何在6至8分鐘內完成全車廂空氣更新的循環效率。高鐵特別說明：影片中的白煙是為了更清楚看到空氣循環過程而施放的乾冰，平常換氣是沒有白煙的。

台灣高鐵車輛維修部資深經理高常修表示，高鐵內空氣循環是一直開著的，只要車子開始整備就會啟動，透過車窗上方和座位底下的空氣對流口隨時循環；為了保持車廂內的舒適溫度，不會一次把全部空氣全部換光，而是持續引進車外的新鮮空氣，再於空調系統中經過兩道過濾程序後進入車廂中，同時將車廂通道及廁所內品質較差的空氣優先排出車外。此外，濾網也會定期清潔及更換。

值得注意的是，空氣循環系統並沒有消毒殺菌的作用，列車的防疫措施主要是靠停在端點站時的清消。因此旅客還是要配合政府的防疫措施，搭車時全程戴口罩。