中國信託銀行2017年至2021年輔導企業提供「員工福利信託」案件數複合成長率達三成多，顯見企業對員工福利信託日漸重視，加上疫後人才荒，中信銀行提醒企業，員工福利信託可作為薪資結構調整的替代方案，增加求才、留才籌碼，厚植企業實力。

統計至今（2022）年6月底，中信銀行保管之員工福利信託資產以本金計算逾新臺幣1,000億元，若依市值計算則近新臺幣1,900億元，超過50%的市佔率均高居市場之冠。過去中信銀行每年新承作之員工福利信託案件以電子業企業占多數，但今年新承作之員工福利信託案件，約六成企業為非電子業企業，顯示非電子業企業積極重新審視薪資結構，以因應人力轉移之趨勢。

中信銀行建議非電子業企業可提供公司獎勵金，搭配員工福利信託制度，等同於對員工加薪，或者可實施股權獎酬工具，結合持股約定及信託機制，達到求才及留才目的。

中信銀行舉例指出，全球高爾夫球具代工龍頭廠商復盛應用科技公司（簡稱「復盛應用」）為落實「追求卓越、豐富人生」與「快樂員工」的企業精神，今年7月開辦員工持股信託，將員工提撥自提金與公司提撥公提金以定期定額方式購入公司股票為員工存股，屬長期性的薪資結構調整及提供員工退休福利，並特別加碼提供首次入會獎勵金，鼓勵員工參與，打造幸福職場，實踐企業永續發展之社會責任，開辦首日即獲得逾九成員工支持參與，反應熱烈。

復盛應用並表示，中信銀行累計多年承作各產業之實務經驗，線上平臺建置完整，所配置專職之信託業務人員服務年資長，專業能力及輔導經驗豐富，可靈活搭配不同留才工具，為企業量身訂做激勵留才信託計畫，滿足復盛應用薪酬制度規劃。

中信銀行表示，非電子業企業亦可採用給予員工認購庫藏股結合持股約定及信託機制，如某製造業上市公司實施庫藏股轉讓員工計畫，公司提供獎勵金協助員工認購庫藏股，員工將認購之庫藏股票交付信託保管後可分年取回股票，使公司獎酬資源確實發揮效益，員工認購股票後繼續留在公司打拚。

除此之外，中信銀行觀察發現，上市櫃公司獲利分紅時，目前仍有近九成企業偏好發放員工酬勞現金，主要理由為作業流程簡便，不因發行新股而稀釋股東權益，但給予員工股權的激勵效果大於現金。中信銀行建議企業可就盈餘撥出部分比例，提供一次性獎金做為獎酬員工當年度之績效表現，同時鼓勵員工自提部分獎金，透過員工持股信託機制自市場買進股票持有，並約定分年返還股票條件，符合不膨脹股本及留才需求。如某連續20年獲利的主機板大廠，原以現金形式發放年度獎金，但公司認為股權激勵效果較高，今年改以獎金結合持股信託機制自市場買進股票，以增加經理人的持股比例，達到留才目的。

中信銀行首創員工持股信託業務，甫榮獲「信託業推動信託2.0計畫評鑑」雙首獎肯定，數十年來在員工福利信託業務不斷創新，建構完整的五大線上平臺，包括支援繁簡中、英等多語系24小時之查詢功能，提供線上自主投資功能，員工可依風險趨避程度與投資自主權高低選擇投資標的或投資組合，以及滿足企業發放獎酬股票予臺籍、外籍或中國大陸籍員工時，員工即時查詢、認股、售股交易需求。中信銀行團隊亦具備設計信託產品的能力，產品開發及業務推廣的團隊平均年資逾15年，可量身訂制、滿足企業客戶需求，達到激勵留才及增加員工退休福利之目的。