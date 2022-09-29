說到談戀愛，總是免不了要傷荷包，無論是為了維持關係，或是討對方歡心都得花錢，只是，有些人花錢花得特別兇，《科技紫微網》運勢專欄指出，獅子座、巨蟹座、摩羯座、雙魚座談戀愛時花錢如流水，根本存不了什麼錢。

1.獅子座

獅子座是公認12星座裡最重面子的，談戀愛為了體面而大大花費當然還是免不了熱愛對方的那顆心，獅子男的愛就是要對方吃好用好，無限寵愛，獅子女則是用盡心思和金錢精心打扮，除了想要牢牢抓住對方以外，被男友帶出門更非得要得到全場的關注不可，堪稱是越幸福越窮的最佳代表，所以花錢的技巧可能要再多多思考。

2.巨蟹座

巨蟹座不輕易愛上一個人，一旦愛上，除了全心投入之外，對待對方更是無微不至的照顧，為兩人的愛巢增添溫暖的氣息，平常三不五時就會煮個愛心餐點給對方當作便當，更別說重要節慶一定會準備意義非凡的禮物，這些為愛所投入的時間、精神、金錢，隨著幸福指數而成長，花費可是相當驚人的。

3.摩羯座

摩羯座相當務實，看錢看得有點重，在金錢用度上是能省則省，花錢只花在刀口上，可是一旦談戀愛，他們就好像換了一個人似的，在愛情中，摩羯並不是那種大小事全部包辦的類型，但他們會買對方喜歡的禮物，就是為了贏得對方歡心，哪怕再昂貴也會心甘情願買下去，摩羯座也不會去計算到底花費多少，是寵情人的代表。

4.雙魚座

雙魚座是出了名的浪漫多情，戀愛時更是喜歡製造各式各樣甜蜜驚喜，他們為對方買的東西不會買華麗的鑽戒名錶，但絕對樣樣都能溫暖對方的心的意義小物品，但也因為他們太沉浸在愛情氛圍中，所以很容易為愛而東買西買，直到月底才發現荷包已空，常常還沒月底就吃土。