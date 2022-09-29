【全程字幕】陳時中不滿被說與周玉蔻「小倆口」 蔣萬安：說我像起乩才該注意口德 @中時新聞網 ​

資深媒體人周玉蔻旗幟鮮明力挺民進黨台北市長參選人陳時中，她日前在節目上流淚批評國民黨台北市長參選人蔣萬安，竟用汙穢字眼形容自己和陳是「小倆口」，陳時中為此不捨稱候選人要注意「口德」。對此，蔣萬安29日不滿反問，「他還說我參選後像起乩一樣，到底誰該注意口德？」

蔣萬安上午前往位於自己立委選區的濱江市場掃街，對於陳時中批評他「沒口德」一事，蔣表示，周玉蔻常在公開場合說「蔻蔻姊敬愛陳時中」、「我就是愛阿中」，還要台北市長柯文哲不要吃飛醋，這種戲碼民眾看很多也很厭煩，但陳時中也曾說他參選後像「起乩」一樣，到底誰該注意口德？

由於周玉蔻爭議言論鬧得滿城風雨，藍白藉此猛攻，直接衝擊陳時中的市長支持度，陳時中昨透過臉書發表「心內話」，稱幾年的防疫奮戰裡，穿插了許多謾罵、詛咒、抹黑，都一起撐了過來，「還有什麼能夠打擊我們？破曉天光時總會撥雲見日」。

蔣萬安認為，陳時中總覺得自己受委屈，但對方完全沒有站在人民立場，感受疫情期間為台灣民眾帶來的痛苦，當時多少民眾必須上街排隊買口罩、快篩等防疫物資，甚至還被民間團體指說政府在擋疫苗，採購過程還封存30年不讓外界知道，到底陳時中有沒有同理心？

蔣萬安狠酸，難怪前總統陳水扁會說「他是踏著一萬條人命來參選台北市長」，還是希望陳時中應具備同理心，了解人民痛苦，不要什麼都只想到自己，說自己很委屈。